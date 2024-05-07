Передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю сменили адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрдора со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Владимирской области, камеры будут находиться

Передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю сменили адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрдора со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Владимирской области, камеры будут находиться на новых местах с 6 по 12 мая. Места установки выбираются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков. Адреса следующие: – а/д М-7 «Волга» 113 км; – а/д М-7 «Волга»