Спасатели обнаружили труп мужчины в одном из домов на улице Огурцова в селе Добрынское Суздальского района. Об этом сообщили в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа Владимирской области. Вызов

Спасатели обнаружили труп мужчины в одном из домов на улице Огурцова в селе Добрынское Суздальского района. Об этом сообщили в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа Владимирской области. Вызов поступил 6 мая в 22:50 от диспетчера ПСЧ 63 города Камешково. Сообщалось, что необходимо приехать и вскрыть входную дверь. Спасатели прибыли на место, там уже были сотрудники полиции. Дверь вскрывали