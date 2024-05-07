Владимирские спасатели помогли 10-летнему мальчику, который засунул палец в гаечный ключ, а вытащить не смог. Ребенка в поисково-спасательный отряд привезла обеспокоенная мама. История

Владимирские спасатели помогли 10-летнему мальчику, который засунул палец в гаечный ключ, а вытащить не смог. Ребенка в поисково-спасательный отряд привезла обеспокоенная мама. История случилась 5 мая. Пальчик ребенка начал опухать. Работа спасателей ждала сложная, ведь гаечные ключи кусачками не перекусишь. Пришлось пилить помощью гравировальной машины. Через 20 минут юный владимирец оказался на свободе. Спасатели отметили,