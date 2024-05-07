Во Владимире на базе организации Милосердие и порядок создадут Центр развития семьи Во Владимире...

Во Владимире на базе организации "Милосердие и порядок" создадут Центр развития семьиВо Владимире на базе общественной организации «Милосердие и порядок» состоялась рабочая встреча.Главный вопрос – создание центра развития семьи. Инициатор проекта – депутат Госдумы Григорий Аникеев. Подробности – в нашем сюжете.В ходе оглашения послания Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Для его реализации консолидируются потенциал государства, образования, культуры и общественности. В поддержку национального проекта «Семья» депутат Госдумы Григорий Аникеев выступил с инициативой создания Центра развития семьи на базе организации "Милосердие и порядок".Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:- Милосердие и порядок существует с 2001 года - 23 года. Мы будем проводить разнообразные мероприятия, которые нацелены на развитие семьи, культуры, будем проводить тренинги. Все это будет проводиться на базе центра. Мы бы хотели вовлечь людей в эту работу, чтобы люди предлагали, спрашивали, задавали вопросы, предлагали идеи. И в данном случае мы будем их реализовывать.Инициативу депутата поддержали активные жители Владимирской области: общественники, представители сферы науки, искусства и образования. Благодаря совместной работе в современном просторном комплексе «Милосердие и порядок» будут проходить мероприятия для всех поколений.- Как общаться с детьми, как решать какие - то школьные проблемы. Это очень актуально. Особенно, если это на бесплатной основе, я думаю будут доступные для многих семей, многодетных в том числе, это будет просто замечательно.Наталья Пугаева, директор МБУК "Молодежный спортивно - досуговый центр":- Здесь происходит такая коллаборация людей, которые знают проблемы семей в разных областях. Мы сможем сюда привнести много различных мероприятий. Некоммерческий сектор, как правило, не имеет своих площадей. Этот центр - та помощь, та база, где будут проводиться мероприятий, направленные на помощь семьям.В мае рабочая группа проведет очередную встречу, чтобы обсудить основные направления по дальнейшее работе. Впереди - создание попечительского совета и разработка финансового плана.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:- Расчетный счет мы хотим сделать отдельный. Пополнять его, чтобы были средства. И мы на основании этих средств работаем, распределяем деньги через попечительский совет. Я поучаствую в наполнении этого счета, и естественно поучаствует бизнес.Работа над проектом - в разгаре. Инициативной группе предстоит разработать концепцию, положение и событийный план.Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести - Владимир"