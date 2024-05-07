Во Владимирской области обнаружили труп мужчины 6 мая в 22:50 Спасателям аварийно-спасательного...

Во Владимирской области обнаружили труп мужчины6 мая в 22:50 Спасателям аварийно-спасательного формирования владимирского РОССОЮЗСПАСа поступил вызов от диспетчера ПСЧ 63 города Камешково. Сообщалось, что в селе Добрынское в одном из домов на улице Огурцова требуется вскрытие входной двери.Спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью бензореза вскрыли дверь. В помещении они обнаружили труп мужчины.Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области