Об этом сообщили представители городской администрации у себя в телеграм-канале.

Восемь владимирцев отправились сегодня, 7 мая, на спецоперацию. Об этом сообщили представители городской администрации у себя в телеграм-канале.С напутственным словом выступил подполковник Игорь Канивец, заместитель областного военкома, парламентарий Александр Захаров и член общественной палаты Татьяна Старикова. Провожали бойцов депутаты Заксобрания, ветераны, а также родные и друзья.Как и всегда, сначала мужчины поедут в специальные учебные подразделения Министерства обороны. После этого солдаты отправятся в зону проведения боевых действий.