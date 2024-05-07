Жителя Меленковского района Владимира Кузнецова все еще ищут после того, как он похитил своего маленького сына Дениса из детского сада в 2015 года. Владимир должен был передать сына под опеку

Жителя Меленковского района Владимира Кузнецова все еще ищут после того, как он похитил своего маленького сына Дениса из детского сада в 2015 года. Владимир должен был передать сына под опеку матери. Последний раз мальчика видели вместе с отцом в августе 2015 года в Меленках. С тех пор о местонахождении ребенка больше ничего неизвестно. Тогда ребенку