Жителя Меленковского района Владимира Кузнецова все еще ищут после того, как он похитил своего маленького сына Дениса из детского сада в 2015 года. Владимир должен был передать сына под опеку
<a href="https://33live.ru/novosti/07-05-2024-zhitelya-melenkovskogo-rajona-poxitivshego-syna-iz-detskogo-sada-vse-eshhe-ishhut.html" target="_blank">Жителя Меленковского района, похитившего сына из детского сада, все еще ищут</a> - Жителя Меленковского района Владимира Кузнецова все еще ищут после того, как он похитил своего маленького сына Дениса из детского сада в 2015 года. Владимир должен был передать сына под опеку
[url=https://33live.ru/novosti/07-05-2024-zhitelya-melenkovskogo-rajona-poxitivshego-syna-iz-detskogo-sada-vse-eshhe-ishhut.html]Жителя Меленковского района, похитившего сына из детского сада, все еще ищут[/url] - Жителя Меленковского района Владимира Кузнецова все еще ищут после того, как он похитил своего маленького сына Дениса из детского сада в 2015 года. Владимир должен был передать сына под опеку