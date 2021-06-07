Она называется «Лебединое озеро».

На территории Владимира, во «Флигеле», необычный арт-объект, созданный из переработанного пластика. Скульптура называется «Лебединое озеро». Её создание было приурочено к неделе экологии.Автором творения стал Пётр Мавшов. Скульптор сваял балерину вместе с владимирскими студентами.Как отметил сам автор, материал очень капризный, поэтому работать с ним сложно. На 80% он состоит из специально обработанного песка, 20% -пластиковый мусор со свалок.Интересно, что он твёрже бетона, поэтому отлично выдерживает любые погодные условия.