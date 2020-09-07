- Онлайн-покупки - быстро, удобно, но не всегда безопасно. Как не стать жертвой интернет-мошенников?

- Онлайн-покупки - быстро, удобно, но не всегда безопасно. Как не стать жертвой интернет-мошенников?- Подлинники Врубеля, Айвазовского и Сурикова во Владимире. В Областном центре изобразительного искусства открылась выставка "Связь времён".- Вперёд к победе по самой живописной трассе области. Кто стал призёром ультрамарафона в Судогодском районе?Эти и другие материалы корреспонденты «Вестей» готовят к эфиру. Не пропустите все самое интересное в 14.25 на канале «Россия».