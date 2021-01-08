Ещё шесть человек скончались от ковида за минувшие сутки. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 544.

За последние сутки коронавирус во Владимирской области подтвержден у 164 жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.С начала пандемии количество заразившихся составляет 19 928 человек.По данным портала стопрокровнавирус рф, за это же время в регионе выздоровело 17 560 жителей, выписали за сутки – 106 пациентов.Ещё шесть человек скончались от ковида за минувшие сутки. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 544.