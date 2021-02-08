Сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража мобильного телефона.

Во Владимире сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража мобильного телефона.Во Владимире сняли с поезда Москва – Северобайкальск 30-летнего жителя Кировской области, который нарушал общественный порядок. Его доставили в дежурную часть транспортной полиции для составления административного протокола. При проведении личного досмотра мужчина сообщил полицейским об отсутствии в его вещах сотового телефона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и просмотра записи видеорегистратора стражи правопорядка установили местонахождение гаджета и личность гражданина его похитившего. Им оказался пассажир того же поезда, 30-летний житель Кировской области, который ехал напротив потерпевшего в одном купе.Установлено, что во время стоянки поезда на станции Владимир злоумышленник увидел смартфон, принадлежащий потерпевшему. Дождавшись, пока все отвлекутся, он похитил гаджет со столика и убрал его в карман куртки. Сумма причиненного имущественного ущерба составила почти пять тысяч рублей. В настоящий момент похищенное возвращено законному владельцу.Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.