Во Владимире с цветами к окнам перинатального центра поднялись на подъемнике МЧС молодые...

Во Владимире с цветами к окнам перинатального центра поднялись на подъемнике МЧС молодые отцы.Впервые в честь наступающего женского дня к окнам владимирского перинатального центра на автоподъемнике поднялись молодые папы. Подробнее - Любовь Клюквина.Вот-вот один из трех супергероев встретится с любимой и своим малышом. Сегодня выписка. А у Егора и Павла ещё есть время пофилософствовать: они сравнили своих избранниц с сезоном первоцветения.Павел Скворцов, Егор Белов, отцы:- Такая же солнечная, яркая, красивая. Всегда цветет, как весной все цветет. Всегда такая лучезарная, тепленькая. Как цветочки вот. Это её любимый цвет..Скоро любимые цветы молодых мам "разлетятся" по палатам. Поднять отцов на автоподъемнике к окнам 3-го и 4-го этажей - совместная идея МЧС России, Министерства здравоохранения и регионального отделения РОССОЮЗСПАСа.- Я сейчас чувствую себя суперменом.- А ты и есть супергерой. Спасибо тебе за сына! Вот железный человек смотрели? Вот я это он, а он это я.Ради супруги молодой отец преодолел свой страх.- Я, на самом деле, не ожидала вообще от него такого поступка, потому что вообще он боится высоты.Чтобы не простудить малышей, их показывали за закрытыми окнами и уносили. После этого врачи разрешали парам повидаться уже без преград, чтобы мужчины вручили своим женам цветы, поцелуи и признания. У Егора и Дианы сын Тимур - первенец.Егор Белов:- Она очень красивая, я её очень люблю. Про себя: стараюсь её поддерживать во всем. У нас были партнерские роды, т.е я с ней в роддоме провел 12 часов.))Третий супергерой "прилетел" к своей ещё беременной супруге. На подходе уже третий их ребенок. Чтобы поздравить жену, Павел отпросился с работы из другого города.Елена поделилась: с годами их любовь только крепнет.- Это очень неожиданно, когда муж так приезжает, прилетает.Павел Скворцов:- Каждый раз как в первый раз, как говорится.//Каждой девушке будет приятно, если каждый мужчина ей сделает так.//У нас 3 ребенок. Я раньше также рисовал на асфальте, на заборах. В других роддомах.Пары признались: трогательная акция станет одним из самых романтичных воспоминаний. Тем более их семьи стали, можно сказать, первопроходцами.Надежда Туманова, главный врач перинатального центра:- До слез, до мурашек. Потому что рождение ребенка - это такое событие. У кого-то может два раза в жизни. У кого-то может быть три. Это огромное событие. Для нас это работа, а для наших пациентов - это на всю жизнь. Снижения рождаемости - январь, февраль - у нас не произошло. Т.е по крайней мере не меньше деток у нас на территории Владимирской области в наших учреждениях родовспоможения родилось.Сотрудники МЧС также напомнили молодым семьям о правилах пожарной безопасности: необходимости установки извещателей. Один из таких вместе с букетом подарили многодетной маме Марии - в настоящее время женщина ждет уже пятого ребенка. Такое богатство надо беречь изо всех сил.Любовь Клюквина, Андрей Синягин