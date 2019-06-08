В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что глобальная торговля уже не является безусловным двигателем мировой экономики, ведутся торговые войны.

Президент России Владимир Путин считает, что проект "Северный поток — 2" пытаются торпедировать страны, не привыкшие самостоятельно платить по счетам.Путин подчеркнул, что "реализация СП-2 не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсальной модели привык к исключительности и вседозволенности, к том, что их счетам должны платить другие. Потому проект пытаются и пытались торпедировать".В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что глобальная торговля уже не является безусловным двигателем мировой экономики, ведутся торговые войны, возрос уровень прямого и скрытого протекционизма, передает телеканал "Россия 24"​​​.Сославшись на данные Всемирного банка и МВФ, президент напомнил, что если до кризиса 2008-2009 годов отношение оборота мировой торговли товарами и услугами к глобальному ВВП все время росло, то после этого периода тенденция изменилась.Путин подчеркнул, что, несмотря на формальный рост глобальной экономики, современная модель международных торговых отношений переживает кризис​​​.Петербургский международный экономический форум продлится до 8 июня.