День памяти преподобной Евфросинии Суздальской Церковью празднуется 8 октября (25 сентября ст. ст.).

День памяти преподобной Евфросинии Суздальской Церковью празднуется8 октября(25 сентября ст. ст.).В 1353 году в семье суздальского князя Дмитрия Константиновича родилась девочка, которую назвали Евдокией. Изящная и хрупкая, княжеская дочь прославилась своей красотой и тихим нравом, и ее взял в жены московский великий князь Дмитрий. Тот самый, которого позже назовут Донским.Брак был очень счастливым. Евдокия Московская стала настоящей помощницей мужу. Она родила ему двенадцать детей, но сил у нее хватало не только на семью – княгиня строила дома погорельцам, жертвовала деньги вдовам, детям, бедствующим. По великим праздникам она приходила в дома бедных, приносила им угощения, а во время моровой язвы стала, по сути, первой сестрой милосердия. Князь Дмитрий просил жену после его смерти не принимать монашество до совершеннолетия их детей, чтобы она могла помогать им в правлении своим авторитетом.Но, кроме этого, хрупкая княгиня всю жизнь несла подвиг настоящей молитвенной, духовной жизни. Незадолго до своей смерти великая княгиня приняла монашеский постриг с именем Евфросиния. Слепой нищий, просивший в тот день милостыню под стенами Успенского Собора Кремля, услышал, что мимо идет княгиня, и закричал: «Сегодня ночью во сне ты мне сказала – приди, я исцелю тебя от слепоты. Исполни же свое обещание!». Она поравнялась с ним, как бы случайно коснулась слепца краем своего рукава, и тот, отершись, прозрел. Это было лишь первое ее чудо, ведь по ее молитвам по сей день исцеляются от бесплодия женщины, которые иногда годами не могут родить.Великая княгиня Евдокия Московская, она же преподобная Евфросиния, своим примером показала – женщина одновременно может быть и верной супругой, и многодетной матерью, и мудрым государственным деятелем, и при этом еще нести христианский подвиг служения и молитвы.Особенно действенна помощь преподобной в исцелении одержимых злыми духами. Как при жизни она вела непрестанную брань с бесами и побеждала их молитвой и смирением, так и после кончины Евфросиния Суздальская помогает отгонять бесов и освобождать человека от злобной силы, терзающей его душу и тело.