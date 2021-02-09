Сделать это можно на портале Госуслуг или по предварительной записи в Клиентской службе Пенсионного фонда.

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату 5 тыс. рублей. Сделать это можно на портале Госуслуг или по предварительной записи в Клиентской службе Пенсионного фонда.Напомним, в соответствии с Указом Президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически.Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода Указа, то есть с 18 декабря 2020 года.В заявлении необходимо указать: ФИО заявителя, его статус (мать, отец, опекун или попечитель ребенка), адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания в РФ, ФИО ребенка (детей), реквизиты актовой записи о рождении, дата рождения, место рождения, гражданство, СНИЛС, а также и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.На 1 февраля 2021 года во Владимирской области данную выплату получили родители 112 319 детей на общую сумму 561 млн. 595 тыс. рублей.