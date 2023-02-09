Обустройство территории ляжет на плечи владимирских властей.

РЖД не будет заниматься благоустройством привокзальной площади во Владимире. Обустройство территории ляжет на плечи владимирских властей. Стороны продолжают обсуждать концепцию создания«Мы рассмотрели внутреннее обустройство комплекса с точки зрения обеспечения безопасности: где будут находиться зоны досмотра и оборудование, как будут разделяться потоки пассажиров. Рядом с вокзалом появится зелёная рекреационная территория. Регион займётся привокзальной площадью, а остальные работы — на «РЖД», - подчеркнул Александр Авдеев по итогам совещания с представителями госкомпании.Губернатор добавил, что в ближайшие месяцы власти проведут обследование пассажиропотока для выстраивания наиболее эффективной работы транспорта. При необходимости маршрутная сеть, расписание, остановки и составы поездов будут скорректированы.