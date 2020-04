Netflix обгоняет все иные сервисы потокового вещания среди зумеров — тех, кто рожден после 2000 года.

Netflix обгоняет все иные сервисы потокового вещания среди "зумеров" — тех, кто рожден после 2000 года.Инвестиционная и исследовательская компания Piper Sandler провела опрос 5 200 человек в США со средним возрастом 16 лет в 41 штате в рамках весеннего исследования, результаты которого были обнародованы в среду. Компания обнаружила, что Netflix является самой популярной видеоплатформой для подростков, при этом YouTube занимает второе место.По словам экспертов Piper Sandler, на Netflix пришлось в среднем 35% от дневного видеопотребления по сравнению с 35% осенью 2019 года. При этом 31% ежедневного видеопотребления "зумеров" пришлось на YouTube. Осенью прошлого года на видеохостинг Google пришлось 37% видеопотребления.Кабельное телевидение продолжило сдавать позиции, упав до 11%. С 2017 года его доля сократилась вдвое.Сервисы Disney Plus и Apple TV Plus, которые дебютировали в ноябре, впервые были представлены в опросе. Их доля составила 7% и 2% соответственно. Hulu вырос с 7% осенью до 8% сейчас, в то время как Amazon Prime Video держалась на уровне 3%.Общий рейтинг смотрения стриминговых платформ среди подростков такой:Netflix — 33%YouTube — 31%Cable TV — 11%Hulu — 8%Disney Plus — 7%Other — 5%Prime Video — 3%Apple TV Plus — 2%Facebook Watch — 1%По данным последнего отчета о прибыли Netflix за январь, глобальная аудитория сервиса составляет 167 миллионов подписчиков, в США — 61 миллион. В феврале компания Disney объявила, что с момента запуска в ноябре у Disney Plus было 28,6 миллиона абонентов, а у Hulu — 30,7 миллиона.Также, увлечение "зумеров" вещами от Apple побудило аналитиков Piper Sandler поднять целевую цену на акции купертинского гиганта до $300 с $260.Опрос, проведенный среди подростков, показал, что iPhone был самым популярным смартфоном среди опрошенных, в то время как Apple Watch были названы лучшими смарт-часами.Около 85% из 5200 подростков, опрошенных фирмой, имеют iPhone. В Piper Sandler констатируют, что это "самый высокий процент, который наблюдали в опросе".Результаты "свидетельствуют о том, что место Apple как доминирующего технологического бренда среди подростков остается неизменным". Интерес к AirPods демонстрирует "и без того сильную привязанность к бренду и покупательские намерения в отношении продукции, не входящей в основные категории Apple", отмечают аналитики Piper Sandler в аналитической записке.