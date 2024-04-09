За неделю в регионе подтвердили 83 случая заболевания коронавирусом.

Врачи подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19 во Владимирской области за прошедшую неделю. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась на 6% к началу вторника, 9 апреля.Большинство заражённых (22 случая) зарегистрировано в Владимире. По 11 случаев зафиксировано в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. Еще 10 случаев заболевания отмечено в Гороховецком районе.5 случаев заражения выявлено в Александровском районе, по 4 – в Радужном, Вязниковском и Камешковском районах. По 3 случая зафиксировано в Суздальском и Муромском районах, по 2 – в Меленковском и Петушинском, и по 1 случаю – в Собинском и Киржачском районах.