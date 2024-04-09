Учебно-методический центр Авангард запускает акцию ко Дню победы. 9 мая над регионом пролетит самолет, на корпусе которого будут нанесены фотографии воинов-лётчиков нашей области. Как

Учебно-методический центр Авангард запускает акцию ко Дню победы. 9 мая над регионом пролетит самолет, на корпусе которого будут нанесены фотографии воинов-лётчиков нашей области. Как объяснили в центре Авангард, акция основана на идее “Бессмертного полка”, ее главная цель – сохранить память о наших героях. Участие в акции смогут принять владимирцы, чьи члены семьи в годы Великой Отечественной