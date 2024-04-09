Владимирская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов, сообщили в пресс-службе ведомства. Несколько человек, зарегистрированных в Ивановской области,

Владимирская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов, сообщили в пресс-службе ведомства. Несколько человек, зарегистрированных в Ивановской области, незаконно вывезли в Египет около 50 кубометров пиломатериалов лиственных пород. Игорь Губанин, заместитель начальника Владимирской таможни В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что товар на сумму около 450 тысяч рублей перемещался в рамках внешнеторгового контракта, заключенного с