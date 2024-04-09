С 10 апреля вырастет цена за проезд во владимирских автобусах и троллейбусах.

Как сообщила пресс-служба администрации города, проезд во владимирских маршрутках №5 подорожает с 10 апреля. Оплата наличными увеличится до 35 рублей, в то время как оплата картой будет составлять 32 рубля в троллейбусе и 33 рубля в автобусе.Изменятся также цены на проездные билеты. Льготная карта будет стоить 629 рублей, школьная - 390 рублей, студенческая - 650 рублей, а обычная транспортная карта будет доступна по цене от 2300 до 2600 рублей.