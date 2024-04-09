Во Владимирской области начнет действовать особый противопожарный режим С 10 апреля 2024 года...

Во Владимирской области начнет действовать особый противопожарный режимС 10 апреля 2024 года вводится полный запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ и приготовление пищи на открытом огне. С начала весны в регионе потушили уже больше десяти палов травы.Александр Гущенков, заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Владимирской области:- Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, использование открытого огня для приготовления пищи, сжигание мусора, листвы и других горючих материалов. Не допускается устраивать свалки горючих материалов на земельных участках, в том числе - на территориях населенных пунктов, садоводства и огородничества.Сотрудники МЧС провели профилактический рейд во владимирском микрорайоне Кусуново. Жильцам коттеджей и владельцам дачных домов напомнили о требованиях особого противопожарного режима, о последствиях сжигания мусора на придомовой территории и об ответственности.За нарушения предусмотрены штрафы - от 10 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч - для юрлиц. И вплоть до уголовной ответственности, если в результате поджога случился пожар и пострадало чье-то имущество.Площадь травяных палов в этом сезоне уже перевалила за тридцать гектаров. Гражданам рекомендуют позаботиться о своевременной расчистке своих участков и приглядывать за прилегающими, особенно - заброшенными усадьбами.Лариса Хаустова, жительница села Кусуново:- Вот этот кусочек, он 12, наверное, соток, он заброшенный. Теперь негде пройти. Но здесь проходили эти, как их...ну, как они, которые бездомные?- Бомжи!- И не дай бог вот этот пал, если они запалят... Это сейчас оно все упало, а тут выше нашего роста. И никто не обращает внимание.