Завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки рассказала о...

Завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки рассказала о проекте Год с Владимиром Солоухиным"Владимирская областная научная библиотека в этом году реализует культурно - просветительский проект "Год с Владимиром Солоухиным".И в эти апрельские дни в холле библиотеки открылась выставка к 100-летию писателя под названием " Дорогим землякам".С подробностями - Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии