Благодаря проекту "Культура малой родины" в театре полностью оснащен малый зал, он будет открыт в октябре.

Владимирский областной театр кукол, после вынужденных каникул, вновь открылся в конце августа. И сразу с премьер - спектаклей "Про Ежика и медвежонка" и "Где прячутся сны".Лариса Гаврилова председатель общественного совета проекта "Культура малой родины" во Владимирской области, депутат Заксобрания:-Четвертый год в области реализуется проект "Единой России" "Культура малой родины". Проект действует по трем направлениям - Театры малых городов, театры детям и местный дом культуры. В этом году в проекте принимает участие 3 дома культуры, из Городищ, Струнино и Меленок. Обязательным участником проекта является Владимирский театр кукол.Согласно проекту , субсидии целевые. Идут на укрепление материально- технической базы. Благодаря проекту в театре полностью оснащен малый зал, он будет открыт в октябре. Приобретен автобус, большой моторизованный экран, два видеопроектора, световое оборудование. Оснащена и музыкальная студия. Кроме театра кукол , еще несколько домов культуры региона приняли участие в проекте .Ирина Попова, директор Владимирского областного театра кукол:- Владимирский областной театр кукол с 2017 года участвует в федеральном проекте "Культура малой родины" . За этот период времени в нашем репертуаре появилось 15 новых спектаклей. Наши спектакли являются участниками фестивалей, мы ездим на гастроли, поэтому их видят жители других регионов.