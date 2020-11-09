Во Владимирской области за сутки 9 ноября лабораторно подтверждено 109 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 9 ноября лабораторно подтверждено 109 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
21 случай во Владимире,
13 - в округе Муром,
8 - в Ковровском районе,
5 в Петушинском
районе
,
6 - в Вязниковском
районе
,
12 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
6 - в Александровском
районе
,
7 - в Юрьев-Польском
районе
,
5 - в Кольчугинском
районе
,
4 - в г. Радужный,
6 - в Камешковском
районе
,
5 - в Суздальском
районе
,
7 - в Гороховкцком
районе
,
1 - в Собинском
районе
,
1 - в Меленковском
районе
,
2 - в Селивановском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 566 случаев заболевания.
1923 случаев во Владимире,
1521 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1210 - в о. Муром,
862 - в Петушинском
районе
,
876 - в Ковровском
районе
,
790 - в Александровском
районе
,
518 - в Вязниковском
районе
,
437 - в Собинском
районе
,
449 - в Юрьев-Польском
районе
,
351 - в Кольчугинском,
265 - в Суздальском
районе
,
255 - в Меленковском
районе
,
236 - в Селивановском
районе
,
229 - в Гороховецком
районе
,
196 - в Судогодском
районе
,
159 - в Киржачском
районе
,
174 - в Камешковском
районе
,
115 - в г. Радужном.