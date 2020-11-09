Во Владимирской области за сутки 9 ноября лабораторно подтверждено 109 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 9 ноября лабораторно подтверждено 109 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.21 случай во Владимире,13 - в округе Муром,8 - в Ковровском районе,5 в Петушинскомрайоне6 - в Вязниковскомрайоне12 - в Гусь-Хрустальномрайоне6 - в Александровскомрайоне7 - в Юрьев-Польскомрайоне5 - в Кольчугинскомрайоне4 - в г. Радужный,6 - в Камешковскомрайоне5 - в Суздальскомрайоне7 - в Гороховкцкомрайоне1 - в Собинскомрайоне1 - в Меленковскомрайоне2 - в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 566 случаев заболевания.1923 случаев во Владимире,1521 - в Гусь-Хрустальномрайоне1210 - в о. Муром,862 - в Петушинскомрайоне876 - в Ковровскомрайоне790 - в Александровскомрайоне518 - в Вязниковскомрайоне437 - в Собинскомрайоне449 - в Юрьев-Польскомрайоне351 - в Кольчугинском,265 - в Суздальскомрайоне255 - в Меленковскомрайоне236 - в Селивановскомрайоне229 - в Гороховецкомрайоне196 - в Судогодскомрайоне159 - в Киржачскомрайоне174 - в Камешковскомрайоне115 - в г. Радужном.