В финальном матче «Судогодец» уступил команде из тверской области со счётом 4:6

9 января в Судогде губернатор Владимирской области Владимир Сипягин открыл ледовый дворец, в котором прошёл финал XIX хоккейного турнира среди юношей 2007 - 2008 годов рождения «Золотая шайба» памяти Александра Рагулина».Победителем турнира среди 8 команд стал «Газовик» из города Кимры Тверской области. Второе место досталось местной команде, а бронзовые медали – «Союзу» из Кирова.В финальном матче «Судогодец» уступил команде из тверской области со счётом 4:6. Игра за третье место завершилась со счётом 4:2.