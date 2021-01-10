На территории Владимирской области за сутки 10 января лабораторно подтвержден 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 января 2021 года лабораторно подтвержден 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (36 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 11 сл. в Ковровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Суздальском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Киржачском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Собинском, , 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 20 251 случай заболевания (4230 сл. в г. Владимире, 2608 сл. в Гусь-Хрустальном, 2228 сл. о. Муром, 1520 сл. в Ковровском, 1298 сл. в Александровском, 1242 сл. в Петушинском, 1003 сл. в Вязниковском, 963 сл. в Юрьев-Польском, 760 сл. в Кольчугинском, 690 сл. в Собинском, 688 сл. в Суздальском, 580 сл. в Гороховецком, 524 сл. в Меленковском, 477 сл. в Камешковском, 460 сл. в Киржачском, 454 сл. в Селивановском, 272 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.