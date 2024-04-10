Перед судом предстанет менеджер, работавший в одном из магазинов Коврова.

Перед судом предстанет менеджер, работавший в одном из магазинов Коврова. Мужчину обвиняют в присвоении, совершённом с использованием служебного положения, в крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что гражданин не фиксировал осуществлённые им продажи в специальной программе и не сдавал деньги за реализованное имущество. Покупателям он выдавал товарные чеки, которые заполнял самостоятельно. Таким образом за несколько месяцев менеджер смог присвоить более 470 тыс. рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.