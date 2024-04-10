«Сладкая парочка»: владимирцам рассказали, как сахар связан с кариесом Кариес — это процесс...

«Сладкая парочка»: владимирцам рассказали, как сахар связан с кариесомКариес — это процесс разрушения зуба. Минеральные вещества, входящие в состав зубов — расщепляются, в результате чего образовывается дырка.Любопытно, что это заболевание есть у 93% людей в мире.В проекте Роспотребнадзора «здоровое питание» рассказали, что влияет на развитие такого патологического процесса.Сахарная бомба замедленного действияШоколад, зефир, печенье, вафли...При мыслях об этой еде невольно вырабатывается слюна. Однако, частое употребление сладостей и сладких напитков приводит к образованию кариеса, так как они снижают PH во рту и привлекают вредные бактерии.При этом натуральные сахара не оказывают значительного влияния на развитие такого заболевания. Фрукты, овощи, молочка и молочные продукты содержат клетчатку, полифенольные соединения или кальций. Такие вещества естественным образом работают, как «защитные факторы».Неужели нужно совсем отказаться от «вкусностей»? Может, хоть чуть-чуть можно?Потребление добавленного сахара не должно превышать 10 % от калорийности суточного рациона. Однако, существуют индивидуальные различия. Как правило, орог безопасности для потребления сахара составляет от шести до девяти чайных ложек (25-38 грамм) в день.Максимально полезным для организма будет ограничение общего потребления сахара до 25 грамм в день из всех источников, включая сахара, получаемые из фруктов.Важно: при резистентности к инсулину или лептину — нужно проконсультироваться с врачом.Бактерии-сладкоежкиУченые доказали, что определенная группа вредных бактерий производит кислоту во рту всякий раз, когда сталкивается с сахаром и переваривает его.Они «питаются» сахаром, который мы едим, и образуют на поверхности зубов липкую бесцветную пленку — зубной налет, в составе которого находятся кислоты, удаляющие минералы из зубной эмали. Этот процесс называется деминерализацией.Что будет, если не лечить кариес?Кариес может распространиться на более глубокие слои зуба, разрушая его. Появится зубная боль, особенно при жевании, чувствительность к сладкой, горячей или холодной пище и напиткам.В Роскомнадзоре дали краткие рекомендации, как «избежать» кариеса:- Соблюдайте сбалансированную диету, богатую цельнозерновыми, свежими фруктами, овощами и молочными продуктами.- Если вы все же едите сладкое, пьете подслащенные или кислые напитки, лучше это делать во время еды, а не между приемами пищи. После обязательно прополоскайте рот.- Подумайте об использовании соломинки при употреблении сладких и кислых напитков. Это уменьшит контакт зубов с сахаром и кислотой в напитках.- Добавляйте в пищу сырые фрукты или овощи, чтобы увеличить слюноотделение во рту.- Сведите к минимуму употребление сахара, сладостей. Вместо сладких напитков выбирайте воду – она не содержит кислоты, сахара и калорий.Правильная гигиена полости рта включает в себя: чистку зубов не реже двух раз в день, а лучше — каждый раз после приема пищи; использование ирригатор и зубную пасту, содержащую фтор; смена зубных щеток не реже, чем раз в 3-4 месяца.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений