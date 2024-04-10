Во Владимирской области продолжается Студенческая весна В регионе продолжается главный праздник...

Во Владимирской области продолжается Студенческая веснаВ регионе продолжается главный праздник для студентов - Студенческая весна-2024. В этом году от ВлГУ - 9 команд. Они не переставали удивлять членов жюри все 4 дня.Как всегда, самые эффектные номера студенческой весны - массовые, хореографические. Это декорации: например, на сцене появляется и парк аттракционов, и городское кафе.В этом году тема года - "Семейные ценности".В сжатые сроки студенты под руководством наставников - режиссеров, хореографов и певцов - готовят часовое выступление. На кону - турпоездка в один из городов России.Гала-концерт областной студвесны пройдет 23 апреля. Туда отберут лучшие номера со всех университетов.