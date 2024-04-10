Во Владимирском областном театре кукол состоялась премьера бэби-спектакля Когда я...

Во Владимирском областном театре кукол состоялась премьера бэби-спектакля "Когда я родился"Режиссер - Екатерина Кочнева из Москвы, актеры - наши: Александра Фомина и Илья Алаев.На сцене всего два артиста, но они открывают для детей от трех лет целый мир, полный чудес.Из простых предметов рождаются звериные истории. Из матраса - носорог, из кофты с капюшоном - ягуар.Самим актерам пришлось вспомнить, каково это - быть детьми.Они сидят на берегу моря. Они заигрались. И у них есть коряга, дерево старое, матрас, камни. И всё это превращается в куклы...