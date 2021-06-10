Обвиняемой грозит штраф, обязательные работы и ограничение свободы.

В Собинке осудят бывшего бухгалтера детского дома, которая похитила 157 тысяч рублей.В прокуратуре Владимирской области рассказали, что с мая по июнь 2018 года женщина, исполняя обязанности главбуха Собинского детского дома имени С.М. Кирова, присвоила принадлежащие департаменту образования Владимирской области более 157 тысяч рублей.«Злоумышленница предоставила фиктивные платёжные документы о покупке различных товаров для нужд учреждения, а затем внесла ложные сведения в бухгалтерскую программу», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.Зампрокурора Собинского района утвердил обвинительное заключение по статье «хищение имущества с использованием служебного положения». Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд. Обвиняемой грозит штраф, обязательные работы и ограничение свободы.