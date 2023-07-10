Сегодня, 10 июля, в Екатеринбурге стартовала Международная промышленная выставка «Иннопром». В ней принимает участие делегация из Владимирской области, которую возглавляет губернатор. В

Сегодня, 10 июля, в Екатеринбурге стартовала Международная промышленная выставка «Иннопром». В ней принимает участие делегация из Владимирской области, которую возглавляет губернатор. В рамках мероприятия озвучили рейтинг эффективности реализации промышленной политики в регионах. Наша область в Топ-20 не вошла, но поднялась с 55 места на 22. За этот “прыжок” регион отметили наградой “Прорыв года”. Александр Авдеев,