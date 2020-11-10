Не удалось спасти 83-летнего мужчину, который скончался от осложнений, вызванных инфекцией.

За сутки в Костромской области коронавирус выявили у 136 человек. Выздоровели – 50 ранее заболевших. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.За сутки коронавирус подтвердился у 44 костромичей и 15 жителей Островского района. По 11 заболевших прибавилось в Кадыйском и Шарьинском районах, ещё 9 - в Нерехтском районе, 7 - в Антроповском и 6 - в Вохомском районах. По пять человек заболели в Костромском и Мантуровском районах, по четыре - в Красносельском, Макарьевском и Судиславском районах. По два случая COVID-19 диагностировано в Галиче и Октябрьском районе, по одному - в Парфеньево, Поназырево, Буе, Пыщугском и Нейском районах.Не удалось спасти 83-летнего мужчину, который скончался от осложнений, вызванных инфекцией.За весь период пандемии в Костромской области вирус выявлен у 8640 жителей. Вылечились 5603 человека. В больницах лежат 734 пациента, из них 320 с диагнозом COVID-19. На дому лечится 2551 инфицированный.