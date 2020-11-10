Средства распределил Владимир Сипягин из бюджетных резервов.
Почти 500 000 рублей дополнительно выделила администрация Владимирской области на поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста, об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Средства распределил Владимир Сипягин из бюджетных резервов.
«Они пойдут на выплату ежемесячных денежных компенсаций за октябрь-декабрь», - добавили в обладминистрации.
Средства получат населённые пункты, где численность таких детей возросла:
– Владимир – 115 700 рублей;
– Гусь-Хрустальный – 187 100;
– Ковров – 98 700;
– Ковровский район – 17 000;
– Меленковский район– 2 200;
– Селивановский район – 26 600;
– Суздальский район – 27 100.