Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

В Муроме прапорщика из войсковой части оштрафовали за рукоприкладство на службе. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Владимирскому гарнизону.Инцидент произошел в марте 2020 года. Прапорщик был в комнате для сушки обмундирования, он оказался недоволен тем, что один из солдат игнорирует его команды поторопиться на построение. Тогда военнослужащий дважды ударил потерпевшего ладонями по ушам. Это квалифицировали как легкий вред здоровью.Приговором Владимирского гарнизонного военного суда прапорщик признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.