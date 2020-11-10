Дополнительные места открыты на базе Петушинской райбольницы.

В администрации Владимирской области сообщают, что в связи с возросшей потребностью в инфекционном госпитале Петушинской райбольницы развёрнуто 30 коек для больных коронавирусом. 20 мест оборудовали кислородом.«На 10 ноября в регионе предусмотрено 1264 ковидных койки. Из них - 697 – с кислородом, 230 с ИВЛ. Ещё 148 коек – реанимационные», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что сегодня 33-ий регион установил очередной антирекорд заболеваемости. За сутки диагноз Covid-19 поставили 114 пациентам.