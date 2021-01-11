16-летний подросток без водительского удостоверения управлял мотовездеходом «Ямаха YFH-350 FWA».

Курьезное ДТП в Ковровском районе. По данным местной ГИБДД, 5 января в 20.45 на дороге «Б. Всегодичи-Ивакино —Сенинские Дворики –Шуя» 16-летний подросток без водительского удостоверения управлял мотовездеходом «Ямаха YFH-350 FWA». Двигаясь со стороны поселка Большие Всегодичи в сторону деревни Панюкино с привязанными надувными санями, в которых находился его 20-летний товарищ, во время разворота допустил занос «ватрушки», в результате чего она врезались в мусорный контейнер. Пассажир тюбинга получил телесные повреждения.