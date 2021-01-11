Об оригинальном лакомстве нам расскажет мастер кулинарии - Анди Мартин.

К Старому новому году, который состоится через несколько дней, можно приготовить для близких десерт Бородино. Об оригинальном лакомстве нам расскажет мастер кулинарии - Анди Мартин.Простым, вкусным, быстрым и главное, лёгким. Таким должен быть новогодний десерт, по мнению профессионального повара. И конечно, нести удовольствие зрительное и вкусовое. Ну а поскольку в праздник дел невпроворот и заморачиваться некогда, шикарный десерт можно сделать из обычного хлеба.- Если говорить о Владимирской области, то сегодня поговорим о свойственном нам хлебе, а это именно Бородинский. И почему вдруг хлеб, вроде десерт и хлеб. Как же?Бородинский хлебс его сладким вкусом,наличием пряностей и незабываемым ароматом станет еще и шоколаднымв вашихруках.- Но мы его сегодня превратим в бисквит.Растопим сливочное масло, добавим какао. И в эту сливочно-шоколадную основу и добавим квадратики нарезанного бородинского хлеба. А пока кусочки насыщаются новым вкусом, готовим следующий слой - ягодный.- Опять же продукт Владимирской области - брусника, клюква.Прогреваем их вместе с парой ложек воды или шампанским для романтики. Сахар- только по вашему желанию.Анди советует более нежный вариант.- Чайную ложку мёда, мед использую цветочный.Смесьтомими немногоприминаем лопаткой. Кусочки должны сохраниться и ощущаться на вкус.- Всё, момент - ягоды готовы. Компотэ - как модно называть, без крахмала, без загустителей, без всего.Французское слово "компоте" похоже на наше - компот. В основе десерта - фрукты или ягоды, проваренные в сиропе со специями. В переводе с латинского означает "смесь". Если с этим все понятно, то откуда свое название получил Бородинский хлеб? В его истории, как оказалось, много легенд.И однаиз них связанас печальной и романтичной историей любви супругов Тучковых. Якобы хлеб начали печь в Спасо-Бородинском монастыре, основанном дочерью декабриста Нарышкина.Маргарита Тучкова потеряет любимого мужа в Бородинском сражении. Приняв постриг, безутешная вдова построит на месте его гибели храм, где будут готовить особый хлеб в память опогибших под Бородино. И такую красивую историю не забудьте рассказать своим гостям за новогодним столом, к которому пора собирать нашдесертв праздничные бокалы.- Пока будете всё раскладывать, будет всё пропитываться и уйдет куда?- конечно вниз.Шоколадный мокко - бисквитс горьковатым оттенком насыщаемнежными сливками.- Чем хорош десерт, его можно приготовить с детьми. Это готовые взбитые сливки. Детям дайте задание пусть сливки потрясут - 5-10 минут.А теперь время ягод. Выкладываем их третьим слоем.- Ягоды как раз разделю на 2 части.И так повторяем дважды.- Последним слоем - снова сливки, дабы закрыть ягоды.Украшением нашего десерта станут яркие капельки жёлтого киселя из апельсинового сока, ягодки вишни с веточкой и кондитерская крошка.- Десерт Бородино для вашего праздничного стола готовПробуйте и удивляйте!Татьяна Воронцова.Семён Карпов"Вести-Владимир"