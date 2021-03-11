Смогла ли владимирская семья отстоять свою квартиру перед банком? Ответ на этот вопрос прозвучал в Октябрьском райсуде. Там состоялось итоговое заседание. Банкиры имели претензии к семье

Смогла ли владимирская семья отстоять свою квартиру перед банком? Ответ на этот вопрос прозвучал в Октябрьском райсуде. Там состоялось итоговое заседание. Банкиры имели претензии к семье Харитоновых. Три года назад отец двоих детей приобрел квартиру в ипотеку. Сначала платил исправно. Но грянула пандемия, а вместе с ней и кризис. Доход у главы семейства резко сократился