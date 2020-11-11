Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло работы по энергоэффективному капитальному ремонту в двух многоквартирных домах общей площадью 15,67 тыс. кв.м, расположенных во Владимире и Кольчугино.

Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло работы по энергоэффективному капитальному ремонту в двух многоквартирных домах общей площадью 15,67 тыс. кв.м, расположенных во Владимире и Кольчугино.В домах №7 по улице Безыменского во Владимире и №1 г по улице Чапаева в Кольчугино установлены узлы управления и регулирования подачи тепловой энергии, повышена теплозащита наружных стен. Кроме того, в доме №7 по улице Безыменского отремонтированы трубопроводы внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией, в доме №1 г по улице Чапаева усилена теплозащита крыши.Общий расчётный размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в этих многоквартирных домах составляет 1,83 млн рублей. В частности, по дому № 7 по улице Безыменского – 842,62 тыс. рублей (26,22 процента), по дому № 1 г по улице Чапаева – 983,86 тыс. рублей (36,31 процента).Принято решение перечислить Владимирской области финансовую поддержку госкорпорации в размере 6,99 млн рублей. Общая стоимость работ на объектах составляет 23,86 млн рублей, таким образом, собственникам жилья будет возмещено за счёт средств Фонда ЖКХ почти треть (29 процентов) от всех затрат на капремонт.