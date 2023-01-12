В Покрове вместо 14 зелёных насаждений срубили 1400. Прокуратурой установлено, что правообладатель земли обратился в администрацию города с заявлением о выдаче разрешения на сплошную очистку

В Покрове вместо 14 зелёных насаждений срубили 1400. Прокуратурой установлено, что правообладатель земли обратился в администрацию города с заявлением о выдаче разрешения на сплошную очистку всего арендованного участка от деревьев и кустарника для проведения работ по его освоению. Мужчина предоставил акт обследования, в котором говорилось, что в зону работ попадает всего 14 деревьев. Горадминистрация вырубку