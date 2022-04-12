Фрунзенский районный суд признал виновным жителя Владимира, который распространял вредоносные программы через Интернет. Как установил суд, с 2016 по 2018 год он создал две компьютерные

Фрунзенский районный суд признал виновным жителя Владимира, который распространял вредоносные программы через Интернет. Как установил суд, с 2016 по 2018 год он создал две компьютерные информации, которые предназначались для копирования, уничтожения, блокирования и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Суд назначил горе-хакеру наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно. Он, в свою очередь,