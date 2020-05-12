Основная задача для властей сегодня – сохранить максимальное количество рабочих мест. Как президент России предложил помочь работодателям в этом? Как с завтрашнего дня, 12 мая, будет работать российская экономика и на какие меры поддержки может рассчитывать бизнес?

Основная задача для властей сегодня – сохранить максимальное количество рабочих мест. Как президент России предложил помочь работодателям в этом? Как с завтрашнего дня, 12 мая, будет работать российская экономика и на какие меры поддержки может рассчитывать бизнес?С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 миллионов работников."Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Важно, что кредит будет доступным для предприятий, банки заинтересованы работать по такой программе, – заявил президент РФ Владимир Путин. – Конечная ставка для получателя кредита будет льготной – 2 процента. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией"."И главное: если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство, – продолжил президент. – Если занятость будет сохранена на уровне ниже 80 процентов от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко: как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита".На сегодня число официально зарегистрированных безработных в России составляет 1 миллион 400 тысяч человек. С начала апреля цифра удвоилась. Для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах предусмотрена прямая государственная субсидия на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Ключевое условие получения такой поддержки – сохранение численности штата на уровне не менее 90 процентов на первое апреля. Эта мера потенциально рассчитана на поддержку 4 миллионов работников.Важно, чтобы деньги действительно доходили до работников, поэтому президент поручил правительству проконтролировать этот вопрос. Владимир Путин подчеркнул, что должны быть полностью исключены любые махинации, как, например, создание фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, государство продолжит предоставлять налоговые отсрочки и послабления."Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года, как, собственно говоря, на одной встрече с бизнесом представители оного меня и просили, – сообщил глава государства. – Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно, поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС"."Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО, – продолжил Путин. – Вновь подчеркну: в данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года – за апрель, май, июнь, за те месяцы, когда бизнес оказался или будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий".Меньше платить налогов смогут и индивидуальные предприниматели, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. Президент предложил предоставить им налоговый вычет в размере минимального размера оплаты труда в отношении страховых взносов. Поддержку получат и государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую помощь индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям и небольшому бизнесу.Сегодня в России насчитывается примерно 340 тысяч самозанятых граждан. Это те россияне, которые решили официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере 4 или 6 процентов от своего дохода. В прошлом году такой режим действовал в четырех регионах страны – в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Самозанятые – это люди, которые оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями. Вот какие меры поддержки предложил президент."Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме, – сказал Путин. – Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы".Губернаторы называют предложенные президентом меры своевременными и беспрецедентными."Торговые организации, малые предприниматели, самозанятые, ну и, конечно, очень сильно пострадали те, кто… была у нас часть работников, которые работали в серую. Вот они сейчас практически остались без мер поддержки, – отметил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. – Но мы со своей стороны в республике разработали меры поддержки, которые позволят и позволили их поддерживать. А вот те меры, которые сегодня озвучил президент – конечно, они беспрецедентные, – позволят поддержать практически каждую семью и тех, у кого есть дети".В некоторых регионах страны работа промышленных предприятий и не прекращалась."Мы построили свою работу в условиях коронавируса таким образом, что основные отрасли экономики Кузбасса не были остановлены. Это машиностроение, угольная промышленность, сельское хозяйство, строительство. Они все работали, весь период, – рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. – Накопленный нами опыт работы предприятий в условиях коронавируса позволит нам и дальше работать, чтобы эти предприятия не закрывались".В завершении выступления Владимир Путин дал поручение правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, а также долгосрочному развитию экономики.