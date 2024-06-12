Во Владимире в Милосердие и порядок состоялся показ спектакля Слово-Звук В кинотеатре...

Во Владимире в "Милосердие и порядок" состоялся показ спектакля "Слово-Звук"В кинотеатре общественной организации «Милосердие и порядок» состоялся премьерный показ литературно-музыкального спектакля «Слово-Звук», посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Мероприятие реализуется в рамках проекта депутата Госдумы Григория Аникеева «Центр развития семьи». Все подробности - в репортаже Полины Лаптевой.6 июня во Владимире, по инициативе депутата Госдумы - Григория Аникеева, открылся Центр развития семьи. Проект направлен на поддержку института семьи, сохранение традиционных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи. В Центре развития семьи будут проходить мероприятия в сфере образования и культуры.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:- У нас сегодня такая важная дата – 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Я считаю, что переоценить его вклад в развитие русской культуры, русской литературы, русского языка, - очень сложно. Мы считаем, что такие мероприятие очень важны для развития семьи. Мы, конечно, подобные мероприятия будем проводить и дальше, но сегодня мы считаем особенный торжественный день, и хотим его провести в такой прекрасной обстановке, обстановке спектакля, чтобы люди еще раз приобщились и вспомнили нашу историю, и гордились нашей историей, как историей великого государства.Спектакль «Слово-звук» - победитель Президентского фонда культурных инициатив. Это необычное исследование русской поэзии - возможность с помощью современной музыки, звуков городской жизни и мультимедиа по-новому взглянуть на литературные произведения.Мария Ремыга-Ганькова, продюсер и соавтор проекта "Слово-звук":- Мы попытались проследить ту настоящую живую пульсирующую мысль, которая есть в стихах русских авторов, в русской поэзии на протяжении веков, которые очень актуальны и современны сегодня. Если кто - то после нашего спектакля откроет заново томик Пушкина, Цветаевой, Ахматовой, Лермонтова, Мартынова...Все не зря.Впервые зрители стали свидетелями создания спектакля, благодаря циклам видео-лекций о поэзии. «Совершенное слово» авторы проекта искали вместе с экспертами: лингвистами, журналистами, режиссерами и писателями. Со многими из них владимирцы встретились на премьере. В зале царила семейная атмосфера.Екатерина Максимова, зритель:- Это какое-то преобразование, преобразование пространства в умах и сердцах зрителей. Здесь всегда, в "Милосердие и порядок", было много родителей с детьми, такое семейное пространство. Я знаю, что многие зрители, которые придут сюда сегодня, - это семейные люди. Я уверена, что им понравится.Спектакль «Слово-звук» будет идти до конца июня. «Центр развития семьи» начал свою работу. Открыт расчетный счет для реализации проекта.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:- Мы хотим, чтобы семья развивалась, чтобы семья крепла, чтобы подобные мероприятия проводились на базе нашего Центра развития семьи постоянно. Хотим популяризировать семью. И также мы хотим помогать не только духовно, но и материально людям, чтобы комплекс был мероприятий для поддержки семьи. О чем говорит наш президент.В ближайшее время в «Центре развития семьи» на Добросельской 2г пройдут новые интересные мероприятия.Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".