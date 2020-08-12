Из незаконного оборота изъяты марихуана и амфетамин.

Сотрудниками ОНК УМВД России по городу Владимиру в результате проведенных совместно с сотрудниками регионального УФСБ оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, задержаны двое местных жителей.В ходе личного досмотра и при осмотре места жительства фигурантов, 19-летней девушки и 27-летнего молодого человека, оперативники обнаружили и изъяли психотропное вещество «амфетамин» массой 8,34 гр. и наркотическое средство «марихуана» массой 32,56 гр., материалы для фасовки, весы и мобильные телефоны.По имеющейся у оперативников информации, задержанные планировали организовать «тайники-закладки» с запрещенными веществами на территории города Владимира.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).Правоохранители устанавливают каналы приобретения задержанными запрещенных веществ. Проводится проверка на причастность фигурантов к ранее совершенным преступлениям.