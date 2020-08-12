Были отработаны наиболее вероятные места, куда мог пойти ребенок.

Чужих детей не бывает. По горячим следам , пропавшей 9 августа, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, как себя вести, если вы видите ребенка одного на улице.На этот раз в поиске принимали участие 26 добровольцев. За ночь волонтеры расклеили более 200 ориентировок. Были отработаны наиболее вероятные места, куда мог пойти ребенок. Информацию распространяли в соцсетях, СМИ, прозванивали больницы. К полудню стало известно, что девочку обнаружили сотрудники полиции. Сейчас Ева с родителями, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели просят: если вы видите ребенка на улице одного - не стоит пытаться его куда-то увести или давать ему денег на проезд. Нужно выяснить телефон родителей и сообщить о месте нахождения ребенка им или в полицию. Дальше лучше оставаться рядом, пока не прибудут родственники или полицейские.