Сегодня в Свято-Андреевском храме прошла панихида по Алексею Леонову - космонавту, первому человеку,который вышел в открытый космос.

Сегодня в Свято-Андреевском храме деревни Новоселово Киржачского района прошла панихида по Алексею Леонову - космонавту и первому человеку,который вышел в открытый космос.18 марта 1965 года Леонов первый в мире совершил выходиз космического корабля в открытый космос продолжительностью 2 минуты 9 секунд.Красивый финал романтической эпохи, когда покорители космоса практически каждый год удивляли мир.Алексей Леонов был известен еще и как живописец-любитель, не единожды выставлявший свои работы. В 1967-1972 годах в соавторстве с художником Андреем Соколовым он создал 14 советских почтовых марок на космическую тему.Алексей Архипович внёс большой вклад и в историюСвято-Андреевскогохрама: с его помощью церковь была восстановлена, отреставрированы стены, отлиты 8 колоколов. В храме впервые соединились православная вера и безграничная любовь к космосу: фрески выполнены по эскизам Леонова, а икону божьей матери писал сам космонавт.