До последнего времени он трудился заместителем директора по спортивной работе Спортшколы Олимпийского резерва по самбо им. Е.В. Чичваркина, вице-президентом Владимирской областной федерации самбо.

11 октября на 64 году жизни скончался Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Александр Андреева.Александра Сергеевича хорошо знают и уважают в спортивном сообществе города Владимира и далеко за его пределами. Посвятив себя развитию физической культуры и спорта, он состоялся как замечательный тренер, организатор, учитель. Был одним из создателей во Владимире специализированной детско-юношеской школы по самбо, которая сегодня имеет статус школы Олимпийского резерва. Под его тренерским началом путевку в большую спортивную жизнь получили более 20 мастеров спорта, члены сборной команды России, призеры чемпионатов мира и Европы.В 2005-2011 гг., являясь депутатом Совета народных депутатов города Владимира, многое сделал для поддержки детско-юношеского спорта областной столицы. До последнего времени трудился заместителем директора по спортивной работе Спортшколы Олимпийского резерва по самбо им. Е.В. Чичваркина, вице-президентом Владимирской областной федерации самбо. Имеет многочисленные профессиональные, ведомственные и общественные награды. Говорится в некрологе на мэрии.