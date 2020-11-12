Онлайн соревнования проходили на платформе zoom и продолжались 5 часов

Турнир ведет свою историю со Спартакиады по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов, основателем и идейным вдохновителем которой является Евгений Леонидович Глориозов - легендарный советский самбист, 5-кратный чемпион СССР, успешный тренер, воспитавший 16 мастеров спорта по самбо. Евгений Леонидович принял личное участие в Турнире, так как онлайн-формат был впервые реализован в рамках соревнований по самбо и стал новым опытом как для юных спортсменов, так и для тренеров.Общее количество участников Турнира составило 208 юных самбистов – юноши и девушки в возрасте 13-16 лет, которые были сформированы в 15 команд, представлявших 11 регионов: Москва и Московская область, Казань, Воронежская область, Петрозаводск, Владимир, Краснодарский край, Керчь, Свердловская область, Нижегородская и Томская области. Это самое большое количество участников соревнований за последние 5 лет проведения Турнира!Судейскую комиссию возглавил Юрий Паровинчак, президент Ассоциации детских клубов при Федерации самбо Москвы, основатель и руководитель клуба единоборств «Новая школа», к.г-м.н., главным секретарем Турнира выступил Виктор Игнатенко, вице-президент Федерации самбо Москвы, судья всероссийской категории. Онлайн соревнования проходили на платформе zoom и продолжались 5 часов, каждая команда представила парные выступления по демо-самбо – по 3 пары в каждой команде, а также продемонстрировали свою физическую форму по ОФП.По итогам соревнований были определены победители:· 1 место (1 126 очков) - «Курганинский казачий кадетский корпус», г. Курганинск, Краснодарский край· 2 место (1 061 очко) - «Петрозаводское президентское кадетское училище», г. Петрозаводск, Республика Карелия· 3 место (1 008 очков) - «Павловский детский дом», г. Павлово, Нижегородская областьНа открытии Турнира президент БФ «Спешите делать добро!» Оксана Федорова отметила «спорт – это неотъемлемая часть гармоничного воспитания детей, а самбо – это наш национальный вид спорта, который помогает детям физические окрепнуть, стать сильнее и выносливее, а также формирует морально-волевые качестве, формирует характер, учит быть честным, порядочным, воспитывает патриотическое отношение к своей стране, а это сейчас как никогда актуально. И особенно для детей, которые остались без родительского тепла и внимания. Главная задача нашего Турнира – поддержать юных спортсменов, дать им мотивацию двигаться дальше, всегда стремиться только к победе – и в спорте, и в жизни. Онлайн формат, конечно же, и для организаторов, и для участников непривычен, и я уверена, что для каждого участника это будет новое испытание и новый опыт, которые пополнят копилку их спортивных достижений. А онлайн-технологии и поддержке Фонда Президентских грантов помогут нам расширить географию Турнира, привлечь к нему внимание широкой общественности, спортивных школ, спортсменов и общественных деятелей со всей России!»В торжественном открытии Турнира приняли участие известные спортсмены и общественные деятели: Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Костя Цзю, актриса и попечитель фонда Регина Мянник, Сергей Фомкин, Президент Федерации самбо Московской области, Александр Гавриленков, исполнительный директор Федерации самбо Московской области, Андрей Ходырев, 5-кратный чемпион мира по самбо, Михаил Мартынов, чемпион Мира и Европы по самбо, Денис Давыдов, чемпион Мира и Европы по самбо, Мария Гущина, чемпионка Европы среди женщин по практической стрельбе, Исмаил Османов, главврач ДГКБ им. З.Л. Башляевой, попечитель фонда, Илья Галаев, президент ВСФО «Трудовые резервы», Григорий Карамалак, основатель и президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS», Виктор Игнатенко, вице-президент Федерации самбо Москвы.Основатель Турнира, профессор Евгений Леонидович Глориозов отметил: «Я очень рад, что, несмотря на сложные условия, связанные с коронавирусом, Турнир состоялся в новом онлайн-формате и собрал так много замечательных юных спортсменов. Особенно знаменательно, что Всероссийская федерация самбо утвердила демо-самбо как самостоятельную дисциплину и это, в совокупности с внедрением онлайн-форматов, позволит расширить границы соревнований и будет способствовать популяризации самбо в нашей стране и в мире!»В 2020 году Турнир впервые проводится с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, организатором Турнира совместно с фондом «Спешите делать добро!» традиционно выступают Федерация самбо Москвы и Федерация самбо Московской области.